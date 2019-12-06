Красноярск, , 09:35 — REGNUM Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Каменка канализационными стоками. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, это было сделано после обращения фронтовиков.

Местные жители заметили, что река загрязнена и начала источать зловонный запах ещё летом.

«Оказалось, что очистные сооружения, принадлежащие компании ООО «Севераж», занимающейся водоотведением на территории поселка, находятся в разрушенном состоянии и все канализационные стоки по траншее через лес попадают прямо в реку», — рассказала региональный координатор ОНФ Марина Якубенко.

После этого активисты обратились в краевое министерство экологии с просьбой провести проверку. Результатом обращения стало возбуждение уголовного дела, в рамках которого предварительно установлено, что отходы в реку сливало предприятие, занимающееся водоотведением на территории посёлка.

Ущерб окружающей среде был оценён прокурорами и чиновниками в 19,7 млн рублей.

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