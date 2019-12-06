Самара, , 09:32 — REGNUM В Самаре задержали пятерых местных жителей, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, во время обыска у подозреваемых были обнаружены и изъяты более пяти видов запрещенных к обороту веществ, в том числе амфетамин, кокаин и ЛСД. Кроме этого, было изъято оборудование для фасовки и взвешивания наркотиков, мобильные телефоны и банковские карты. Таким образом, из незаконного оборота было изъято около 5 кг наркотиков и психотропных веществ.

Согласно оперативным данным, наркотики подлежали дальнейшему сбыту через «закладки» в тайниках.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1.

В данный момент подозреваемые находятся под арестом.