Сочи, Краснодарский край, , 09:23 — REGNUM Руководитель девушки-следователя из отдела МВД Сочи, покончившей с собой 23 ноября прямо на рабочем месте, мог быть в курсе её планов. Это выяснилось в ходе служебной проверки.

По данным РЕН ТВ, обнаружена аудиозапись разговора, который состоялся между сестрой девушки-следователя и подполковником юстиции — руководителем 23-летней сотрудницы полиции. В частности, сестра сообщает мужчине, что его подчинённая намерена покончить с собой из-за сексуального насилия. Однако руководитель следовательницы не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить трагедию, а также не зарегистрировал сообщение о преступлении. Материалы проверки в настоящее время направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, девушку нашли мёртвой в её рабочем кабинете коллеги 23 ноября. По факту гибели возбуждено уголовное дело. В СМИ появились данные о том, что причиной самоубийства 23-летней сотрудницы органов могло стать изнасилование одним из коллег.

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