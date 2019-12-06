Екатеринбург, , 09:26 — REGNUM В Екатеринбурге решают вопрос о продлении срока ареста Владимиру Васильеву, который устроил аварию в августе 2019 года с двумя погибшими. Об этом сообщает «Новый день».

Решение примет Ленинский районный суд. Заседание суда уже началось.

Ранее следователи направили обращение с требованием продлить арест до 5 марта 2019 года, нынешний срок ареста заканчивается 12 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что виновнику скандального ДТП подменили анализы. Заведено уголовное дело на врача, который осуществлял приём биологических материалов у Васильева.

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