Нью-Дели, , 09:21 — REGNUM Правоохранительные органы Индии застрелили четырех человек, подозреваемых в убийстве 27-летнего ветеринара в городе Хадарабад, об этом 6 декабря сообщает Reuters.

Задержанные прибыли вместе с сотрудниками полиции на место преступления, дабы прояснить подробности инцидента. Отмечается, что они были убиты во время попытки к бегству.

«Утром около 6:00 часов по местному времени, мы пришли на место преступления, обвиняемые попытались выхватить оружия и произошла перестрелка. Все обвиняемые были убиты, двое полицейских получили ранения», — отметил заместитель комиссара полиции Хадарабада Пракаш Редди в комментарии журналистам агентства.

Подробности инцидента не сообщаются.

Убийство и изнасилование 27-летней женщины ветеринара произошло на прошлой недели, тысячи людей вышли на улицы, возмущенные данным преступлением. Убийство подозреваемых было позитивно встречено родственниками жертвы.

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