Самара, , 09:16 — REGNUM 116 домов в Самаре остались без тепла и горячей воды. Об этом 6 декабря сообщил глава Октябрьского района города Александр Кузнецов в социальной сети.

По его словам, из-за повреждений на трубопроводе, который проходит по ул. Печерской, пришлось отключить отопление в 116 многоквартирных домах.

По сообщению пресс-службы «Предприятия тепловых сетей», 6 декабря было выявлено повреждение на участке теплосети диаметром 500 мм. Поврежденный трубопровод срочно был выведен из работы. В настоящее время рабочие готовятся к проведению земляных работ.

По словам энергетиков, они планируют устранить повреждения к концу сегодняшнего дня. В настоящий момент они, совместно с жилищными организациями города, организуют подачу отопления в дома по резервной схеме.

Отмечается, что участок теплосети, на котором произошла авария, был проложен еще в 1988 году и выработал свой ресурс.