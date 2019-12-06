Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM В Екатеринбурге надзорные органы обратились в суд с иском о возложении МУП «Водоканал», и администрацию города, как собственника очистных сооружений, обязанности устранить нарушения при сбросе сточных вод в реку Исеть с Южной аэрационной станции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нарушения установлены в ходе надзорных мероприятий. По итогам проверок возбуждены административные производства за нарушения требований к охране водоёмов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) в отношении руководства МУП «Водоканал» и ПАО «Уралхиммаш». Общая сумма штрафов по возбуждённым делам составляет 400 тыс. рублей.

Отметим, что также была проведена прокурорская проверка на эксплуатирующих очистные сооружения муниципальных предприятиях Берёзовского и Первоуральска. По итогам надзорных мероприятий установлено, что объекты находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают необходимого качества очистки сточных вод.