Лондон, , 09:04 — REGNUM В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий. Как сообщает издание The Telegraph, стражи порядка опросили всех участников аварии, но задерживать никого не стали.

Уточняется, что ДТП с участие трёх автомобилей произошло во второй половине дня 25 ноября в окрестностях населённого пункта Оксшотт. По информации полиции графства Суррей, одна из машин сбила мужчину, который выгуливал свою собаку. Животное погибли на месте происшествия, а пострадавший был доставлен в больницу с серьёзными травмами. Несмотря на усилия медиков, он скончался в медучреждении 30 ноября.

«Мы продолжаем расследование обстоятельств произошедшего столкновения», — заявили в полиции.

Добавим, что по данным сайта v1.ru, уроженец Волгограда Дмитрий Обретецкий основал компанию «Магнат» в 1991 году. Помимо этого, его компания была официальном дистрибутором Mars, Nestle и Procter&Gamble. По слова друга Обретецкого Павла Боровкова, предприниматель последние восемь лет жил в Лондоне. Он переехал туда со своим 22-летним сыном. В столице Великобритании он занимался продажей недвижимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Автомобиль в Британии сбил группу школьников, погиб один ребёнок