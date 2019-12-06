Хабаровск, , 09:07 — REGNUM Медведь-шатун бродит возле посёлка Гатка в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Медведя заметили водители автомобилей, проезжавших по трассе мимо посёлка. Мишка оглянулся, посмотрел на людей и бросился в лес. Почему он не лёг спать — не известно. Данных о его агрессивности, выходе к жилью нет.

Как сообщало ИА REGNUM, не хотят вовремя ложиться спать и медведи на Камчатке. Последний инцидент имел место в конце ноября. Крупный медведь держал в страхе работников местной геостанции.