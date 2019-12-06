Красноярск, , 08:55 — REGNUM Пьяный водитель устроил в Красноярске ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом 6 декабря сообщает региональный портал newslab.ru.

Как стало известно, авария, собравшая в цепочку несколько легковушек, но к счастью обошедшаяся без жертв, произошла вечером 5 декабря в 20:50, неподалёку от дома № 64 на Свободном проспекте. «Эффект домино» был спровоцирован 41-летним водителем автомобиля Honda, «догнавшего» двигавшийся впереди автомобиль Volvo, который, в свою очередь, столкнулся с Mercedes. И уже тот протаранил Ford Focus, за рулём которого была 44-летняя женщина.

Произведённая на месте экспертиза виновника столкновений на алкоголь показала, что тот был пьян — прибор зафиксировал на выдохе 0,74 промилле. Помимо этого, он управлял автомобилем, не имея прав.

По информации полиции, в вечернем ДТП никто не пострадал. Уже позже в городских социальных сетях появились сообщения, что в легковом автомобиле Volvo во время столкновения находилась беременная девушка, которую сразу после инцидента увезли в роддом.