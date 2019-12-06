Самара, , 09:01 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Самаре из-за протекающих крыш домов. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, изначально следователи организовали доследственную проверку информации о том, что в десятках многоквартирных домов Самары протекают крыши. И не смотря на то, что жильцы этих домов неоднократно жаловались на это самарским властям, ремонт кровель до сих пор проведен не был.

При проведении доследственной проверки следователи установили, что в августе 2017 года рабочие ООО УК «ПЖРТ № 11» ненадлежащим образом оказали услуги собственникам квартир дома № 9 по улице Краснодонской, это и стало причиной протечки крыши в доме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По их словам, в рамках данного уголовного дела будет проверена информация о подобных нарушениях в других домах.