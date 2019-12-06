Хабаровск, , 08:56 — REGNUM Ребёнок и его родители с сильными ожогами экстренно доставлены вертолётом Хабаровск, в ожоговую больницу из отдаленного посёлка в Солнечном районе Хабаровского края. Ребёнок пострадал сильнее всех при пожаре в доме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Погорельцам в Хабаровском крае купят квартиры в порядке исключения

Частный деревянный доме в селе Тавлинка Солнечного района вспыхнул ночью. Возгорание произошло на кухне, воспламенилось растительное масло на сковороде. Выход из дома проходил через кухню, семье — родителям и ребёнку — пришлось прорываться через огонь. Все трое доставлены в больницу Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в поселке Токи Ванинского района Хабаровского края сгорел аварийный двухэтажный барак, без крова остались 48 человек, в том числе 12 детей. Власти региона выделили 38 млн на приобретение маневренного фонда, в котором будут жить погорельцы до того момента, как им построят новый дом.