Санкт-Петербург, , 08:52 — REGNUM Пожилого мужчину извлекли из горящей комнаты коммунальной квартиры в Петроградском районе Санкт-Петербурга, однако спасти его жизнь не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание началось около 4:20 мск в пятницу, 6 декабря, в трехэтажном доме 51/2 по Кронверкскому проспекту. В двухкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

«Из горящей квартиры спасен мужчина 1946 года рождения. К сожалению, спасти его не удалось», — пояснили в ведомстве.

73-летний мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.

В 05:15 мск пожар был ликвидирован. Для этого потребовались усилия 15 пожарных и трех единиц техники.