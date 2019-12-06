Владивосток, , 08:46 — REGNUM В Приморье отмечается рост дорожно-транспортного травматизма с участием детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ГИБДД, в 2019 году на дорогах в результате ДПТ погибло 11 детей, в 2018-м жертв было 7. Аварийно-опасный возраст — от 7 до 14 лет. Больше всего дорожных аварий случается в выходные, в понедельник и в среду.

Травмы различной степени получили дети в 31 районе Приморья, смертельные случаи несовершеннолетних зафиксированы во Владивостоке, Артёме, Надеждинском, Пожарском, Михайловском, Черниговском, Спасском и Анучинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зеленограде водитель сбил на пешеходе женщину с двумя внучками, выжила, и находится в больнице лишь одна девочка.