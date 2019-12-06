Лондон, , 08:34 — REGNUM Полиция Лондона допросила участников ДТП в результате которого погиб предприниматель из России Дмитрий Обретецкий. Об этом сообщает The Times.

Сообщается, что в смертельном ДТП столкнулись три легковых автомобиля. Сбивший Обретецкого водитель не покинул место происшествия и был допрошен полицией вместе с остальными участниками. На данный момент никто не задержан.

Напомним, 49-летний Обретецкий был сбит 25 ноября, во время прогулки с собакой в районе Оксшотта. Бизнесмен, не приходя в сознание, умер в клинике 30 ноября.