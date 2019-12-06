Паттайя, Таиланд, , 08:35 — REGNUM Российской посольство в Таиланде проводит проверку информации о возгорании в отеле Holiday Inn в Паттайе, в результате которого была проведена эвакуация свыше 400 человек. Об этом 6 декабря сообщил представитель российской дипломатической миссии.

«Мы проверяем появившуюся в СМИ информацию о возгорании в одном из отелей города Паттайя», — приводит ТАСС слова представителя.

Также он рассказал, что до настоящего время в российскую миссию за помощью не обратился ни один человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее не менее 400 человек были эвакуированы в таиландском городе Паттайя из отеля Holiday Inn, в котором произошел пожар.