Уфа, , 08:30 — REGNUM Предельные единые тарифы на вывоз твердых бытовых отходов, вывозимых МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» утверждены в Уфе. Соответствующее постановление 5 декабря опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Согласно документу, с 1 января 2020 года в столице республики и еще в нескольких ее районах, которые относятся к зоне № 1 Башкирии, будут изменены тарифы на вывоз мусора.

В настоящий момент стоимость вывоза одного кубометра мусора в этой зоне составляет 447,04 рубля.

С 1 января 2020 года тариф составит 445,86 рубля за кубометр, таким образом произойдет некоторое его снижение. Но с 1 июля следующего года его стоимость возрастет на 22,89 рубля и составит 468,75 рубля за кубометр.