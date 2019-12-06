Южно-Сахалинск, , 08:28 — REGNUM Попытка недорогого зубопротезирования в клинике китайского города Хэйхэ обернулась для сахалинской пенсионерки трагедией. Вместо новых качественных протезов женщина осталась совсем без зубов. Китайская клиника категорически отказывается признавать вину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Сахалине поликлиники будут работать в две смены, стоматология — в три

Все ужасы китайской стоматологии, которая именовала себя «Первой государственной», женщина описала журналистам ИА Сахалин и Курилы .

Достаточно сказать, что в клинике была антисанитария, на полу стояли какие-то разорванные коробки. Женщина сообщала «врачам», что хочет сохранить свои зубы, поставить небольшие мосты просила лишь по бокам. Но когда после «лечения» посмотрела в зеркало — пришла в ужас — ей сточили абсолютно все зубы под большой единый протез.

Когда женщина потребовала вернуть деньги, ей отказали и нахамили, заверив, что она может даже звонить в полицию — никому ничего не докажет.

Вернувшись на Сахалин, пенсионерка обратилась в местную стоматологическую больницу. Изучив работу китайских горе-стоматологов, врачи пришли к выводу, что профессиональной медициной там и не пахнет.

Женщина также обратилась в представительство МИД РФ на Сахалине. Там заявление у неё приняли, передали все документы в консульство РФ в Харбине. Но вскоре пришел ответ: установить легальность клиники, где женщине нанесли увечья, не представилось возможным. Равно не смогли в Китае и определить, что за врачи в китайском Хэйхэ предоставляют такие услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина в мае 2019 года сообщили, что все поликлиники будут работать в две смены, а стоматология — в три. Это было сделано с целью повышения доступности медицинских услуг для населения. Доступность стоматологии, особенно качественного протезирования для пенсионеров — проблема не только Сахалина, но и всего Дальнего Востока.