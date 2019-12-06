Екатеринбург, , 08:23 — REGNUM Под Екатеринбургом в Большом Истоке, где горит склад резинотехнических изделий, развёрнут штаб пожаротушения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«К месту пожара выехала инженерно-химическая лаборатория для замеров предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара», — отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент ликвидирована угроза распространения огня на соседние строения. На месте пожара работают 15 машин и 45 спасателей.

Напомним, что возгорание на складе с автомобильными покрышками в посёлке Большой Исток произошло утром. Сигнал о пожаре поступил в дежурные службы в 07:55 по местному времени.

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