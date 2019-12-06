Бангкок, , 08:26 — REGNUM Четыре туриста из России, пропавшие без вести 5 декабря, спасены полицией Таиланда. Об этом 6 декабря сообщил начальник иммиграционной полиции страны Сомпонг Чингдуанг.

«В среду сотрудникам полицейского участка Трата сообщили, что четыре российских туриста, которые взяли два каяка и направились с острова Чанг на Кхум, так и не вернулись обратно», — цитирует Чингдуанга издание The Nation.

Также он отметил, что пропавшие связались со своими российскими друзьями для того, чтобы те передали властям Таиланда их просьбу о помощи, однако в то время ничего сделать было нельзя из-за высоких волн и сильного ветра.

Позднее рыбаки из числа местных жителей обнаружили двух российских туристов на одном из каяков и спасли их. При этом ещё два человека продолжали числиться пропавшими без вести. И только после привлечения к поискам вертолёта их удалось найти.

Кроме этого, начальник иммиграционной полиции Таиланда рассказал, что российские туристы, трое мужчин и одна женщина возрастом от 32 до 44 лет, находились в состоянии сильного истощения из-за нехватки воды и пищи. Поэтому их доставили в порт Бангбао, находящийся в районе острова Чанг.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что гражданка России 28-летняя Тамара К. пропала без вести в испанском городе Севилья.