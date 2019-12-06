Биробиджан, , 08:22 — REGNUM В посёлке Приамурский Еврейской автономной области прокуратура проверяет жалобы жителей многоквартирного дома о нарушении температурного режима в их квартирах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Помощник прокурора Смидовичского района выехал к жителям дома и в поселковую котельную. В ходе проверки установлено, что в котельной нет 7-суточного неснижаемого запаса угля, что и привело к снижению подачи тепла в дома и социальные объекты.

В посёлке проживает более 4 тыс. человек.

«Прокуратура района примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — заверили в надзорном ведомстве.

В соцсетях доведенные до отчаяния жители пишут, что готовы провести референдум о присоединении ЕАО к Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО лихорадило ещё в момент подготовки к отопительному сезону. Денег региону не хватало. В начале декабря правительство РФ заявило о выделении области 312 млн рублей на бесперебойное прохождение зимы, но деньги, видимо, ещё не дошли по назначению.