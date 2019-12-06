Красноярск, , 08:29 — REGNUM Три миллиона рублей были похищены со счетов красноярского регионального управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) её бывшими и действующими сотрудниками. Об этом 5 декабря в ходе пресс-конференции рассказал начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

По словам Речицкого, деятельность организованной преступной группы, которая похитила три миллиона рублей со счетов регионального управления ФССП при помощи должностных документов, была пресечена «буквально вчера». Помощь в этом оказало руководство управления ФССП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Красноярске прошла пресс-конференции начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого и прокурора Красноярского края Михаила Савчина, посвящённой Международному дню борьбы с коррупцией.

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