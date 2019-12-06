Екатеринбург, , 08:20 — REGNUM Пожарным Екатеринбурга удалось локализовать пожар на складе резины в посёлке Большой Исток в черте города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС.

Пожар локализован на площади 500 кв. м к 9:11 по местному времени. В здании обрушилась кровля. Пожарные продолжают работу по тушению огня.

Рядом со складом развернут штаб пожаротушения. В посёлок выехала инженерно-химическая лаборатория, чтобы замерить предельно-допустимую концентрацию вредных веществ в районе пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, склад загорелся рано утром 6 декабря 2019 года. К тушении огня ранее подключились 45 человек и 15 единиц техники.

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