Канберра, , 08:09 — REGNUM Более 680 жилых домов уничтожены лесными пожарами на востоке Австралии. Об этом 6 декабря сообщает новостной ресурс NEWS.com.au со ссылкой на региональную пожарную службу штата Новый Южный Уэльс.

В результате пожаров погибли четыре человека и еще тридцать пострадали. Всего на территории штата Новый Южный Уэльс зарегистрированы 104 случаев пожара в лесной местности, из которых не удалось погасить 59. В семи районах штата объявлена подготовка к эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября дым от лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс достиг австралийской столицы города Сиднея.