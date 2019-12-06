Кемерово, , 08:05 — REGNUM В Кемерове в законную силу вступил приговор в отношении бывшей студентки, которая убила и ограбила преподавателя вуза, сообщает прокуратура Кемеровской области.

В августе 2019 года суд приговорил женщину к 10,5 годам лишения свободы. Её признали виновной в том, что в мае 2019 года она приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата. Она похитила у 82-летней преподавательницы кафедры ключи от квартиры. Позже она поехала на квартиру преподавателя, забрала деньги и золотые украшения и вернулась на кафедру фтизиатрии, положив ключи обратно в сумку потерпевшей.

Преподаватель, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.

А осуждённая, выждав несколько дней, поехала домой к преподавателю, чтобы извиниться. Они поссорились. Молодая женщина около 40 раз ударила гантелью преподавателя, а после убийства забрала её сотовый телефон, золотые украшения и более 68 тысяч рублей.

Осуждённая попыталась обжаловать приговор. Но суд оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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