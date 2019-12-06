Королёв, Московская область, , 07:51 — REGNUM Сбыт контрафактных автозапчастей и поддельного моторного масла был пресечён в подмосковном Королёве. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба МВД России.

Как следует из сообщения, оперативники обнаружили в складских и офисных помещениях города Королева более 30 тысяч литров поддельного моторного масла в ёмкостях, на которые были нанесены логотипы известных производителей. Также было обнаружены и изъяты контрафактные автомобильные запчасти.

Участники организованной группы, подозреваемые в сбыте поддельной продукции через интернет-магазин, задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенные организованной группой».

В настоящее время двое подозреваемых помещены под подписку о невыезде, остальные члены группы устанавливаются.