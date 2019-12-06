Паттайя, Таиланд, , 07:29 — REGNUM Не менее 400 человек были эвакуированы в таиландском городе Паттайя из отеля Holiday Inn, в котором произошел пожар. Об этом 6 декабря сообщает газета The Nation.

Сообщение о возгорании поступило в 04:30 по местному времени (00:30 мск). Через полчаса после прибытия пожарных огонь удалось локализовать. Сведений о пострадавших нет. По данным полиции, возгорание началось в передней части отеля, которая и пострадала. Другие части здания пожар не затронул. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в результате пожара в гостинице «Космос» на северо-востоке Москвы было эвакуировано 105 постояльцев. В ходе происшествия никто не пострадал.

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