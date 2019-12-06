Уссурийск, Приморский край, , 07:21 — REGNUM В Приморье выявлен и подтвержден ещё один очаг вируса африканской чумы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю.

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Наличие вируса африканской чумы свиней зафиксировано у дикого кабана, найденного в окрестностях села Духовское Пограничного района. Всего на территории Приморья зарегистрировано 9 очагов вируса африканской чумы свиней на территории Ханкайского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского районов, а также в Лесозаводском городском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье специалисты подтвердили отсутствие очагов заболевания африканской чумой свиней, карантин снят во всех районах области.