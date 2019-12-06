Екатеринбург, , 07:16 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается 15-летняя девочка. Как сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД корреспонденту ИА REGNUM, подросток ушла из дома ещё 16 сентября и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Рост разыскиваемой — 160 см, волосы темные. Особые приметы: у девочки на левом предплечье татуировка в виде сердца и небольшой шрам. .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нашли 11-летнего мальчика, который ушёл из дома 30 ноября. Ребёнок сбежал из дома, потому что его мать находится в больнице, а проживать с родной тётей он не хочет. На данный момент решается вопрос о помещении мальчика в государственное учреждение.

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