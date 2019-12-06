Екатеринбург, , 07:28 — REGNUM В поселке Большой Исток под Екатеринбургом загорелся склад с резинотехническими изделиями, огонь угрожает соседним складам. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Как следует из сообщения, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 05:55 по московскому времени.

В настоящее время в тушении пожара принимают участие 31 человек и 11 единиц спецтехники.

О погибших или пострадавших не сообщается.

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