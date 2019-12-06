Южно-Сахалинск, , 07:11 — REGNUM Родители пятиклассников одной из школ Сахалина обратились в СМИ с жалобой на педагога, который изо дня в день пугает их детей смертью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В региональное ИА Сахалин. Инфо обратились родители пятиклассников.

Они сообщили, что дети постоянно жалуются на то, что преподаватель основ религиозных культур пугает их скорой смертью. В лексиконе педагога, например, постоянно присутствуют такие фразы: «Я умру, а вы вместе со мной», «Вы меня убьёте!».

Когда сквозняком открывалась и закрывалась дверь в класс, учительница говорила детям: «Это смерть за вами пришла».

А когда кто-то из учащихся потрогал шапочки, сшитые учительницей для выступлений, она предупредила: «Если испортишь — смерть тебе будет».

В родительском чате мамы и папы даже заподозрили, что учительница — сатанистка.

При этом, по словам родителей, учительница не только пугает детей смертью, но и порой распускает руки.

Родители утверждают, что обращались с этим вопросом к директору школы, на что та посоветовала поменьше общаться с другими родителями. Сама виновница скандала вообще отказалась разговаривать с родителями. Родители жалуются, что в журнале иногда появляются двойки даже напротив фамилий тех учеников, которых в это время вообще не было в школе.

Директор школы, к которой журналисты после жалобы родителей обратились за комментарием, сделала изумленное лицо и сказала, что впервые об этом слышит. Учительницу, пугающую детей смертью, директор охарактеризовала как очень позитивного человека.

Но родители сильно сомневаются в этом. Разве можно считать «позитивностью» то, например, что учительница включала в классе новогодние песни в тот момент, когда весь класс писал сочинение? Дети, по словам родителей, просто побоялись попросить учительницу выключить музыку, которая им мешала сосредоточиться.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года из одной из сахалинских школ уволили педагога, которая подвергла девочку оскорблениям из-за дырочки на кофте.