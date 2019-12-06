Красноярск, , 07:06 — REGNUM Женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, погибла под колёсами автомобиля Toyota Land Cruiser 100 в Красноярске. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярского края.

Трагедия произошла 5 декабря около 22:00 на Енисейском тракте в районе деревни Бадалык. 44-летняя женщина переходила дорогу всего в 11 метрах от регулируемого с помощью светофора перехода, когда её сбил управляемый 29-летним мужчиной внедорожник. От полученных травм женщина скончалась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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