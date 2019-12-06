Биробиджан, , 07:02 — REGNUM Крупную партию героина изъяли полицейские Биробиджана в ходе спецоперации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ЕАО.

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Совместная операция полиции и ФСБ увенчалась крупным успехом: правоохранителям удалось пресечь канал незаконного распространения наркотиков. У подозреваемой было изъято 198 полимерных свертков, содержащих в своем составе героин, крупная сумма денег и сотовые телефоны с несколькими сим картами. По результатам химического исследования установлено, что общая масса изъятого героина составила более 160 граммов.

Подозреваемой теперь может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, приморские полицейские с начала 2019 года изъяли из незаконного оборота наркотиков порядка полутора тонн запрещённых к обороту веществ.