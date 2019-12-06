Якутск, , 06:59 — REGNUM Прошедшая ночь на 6 декабря в Якутии оказалась «жаркой» — горел женский монастырь в Покровске, а в Якутске прорвало трубопровод холодного водоснабжения — вода залила улицу и дороги превратились в каток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Службы эксплуатации городского хозяйства, прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошёл на улице Кулаковского, 36. Течь специалисты устранили, а коммунальщикам ещё долго придётся расчищать лёд со снегом. Некоторые участки дорог перерыты для движения автомобилей. Припаркованные машины вмёрзли в лёд.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв трубопровода случился в Рудногорске Иркутской области 2 декабря. Была обнаружена течь задвижки на подкачивающей станции. После устранения неполадки, уже в ночь на 3 декабря, при поступлении теплоносителя в обратный контур была зарегистрирована утечка в объёме 40 кубометров в час.