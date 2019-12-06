Благовещенск, , 06:50 — REGNUM Стая бродячих собак накинулась на жительницу Благовещенска и двоих её детей. Инцидент произошёл возле детской поликлиники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Женщина получила глубокий укус в ногу и была направлена в травмпункт, где ей обработали рану. Также ей был сделан укол от бешенства. Пострадавшая гражданка обратилась к губернатору Приамурья Василию Орлову с требованием принять меры по отлову безнадзорных животных.

С 1 января вступает в силу Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», в котором прописаны меры по регулированию численности безнадзорных животных, включающие обязательную кастрацию и ведение учёта поголовья с помощью специальных несмываемых меток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми ребёнок третий день находится в реанимации после нападения стаи собак.