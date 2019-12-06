Абакан, , 07:04 — REGNUM Один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за гибель сына-военнослужащего отсудила у министерства обороны РФ жительница Хакасии. Об этом со ссылкой на городской суд Абакана сообщает региональный портал newslab.ru.

Трагедия произошла в ноябре 2018 года на территории воинской части, дислоцирующейся в Красноярском крае. Во время постановки в гараж автомобиля КамАЗ, сослуживец сына жительницы Хакасии неожиданно начал движение задним ходом и сбил молодого человека, который скончался на месте.

Весной 2019 года водитель был признан виновным в нарушении правил вождения и эксплуатации машин и приговорён к условному лишению свободы сроком на 2 года.

Матерью погибшего был подан иск к министерству обороны, войсковой части и управлению Федерального казначейства Хакасии, о выплате ей двух миллионов рублей компенсации морального вреда. Абаканский городской суд принял решение в пользу матери, но при этом сумму компенсации уменьшил в два раза.

Доводы представителей Минобороны о невиновности ведомства в смерти молодого человека суд отклонил.