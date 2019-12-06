Иркутск, , 06:19 — REGNUM Движение всех видов автотранспорта восстановлено в Киренском районе Иркутской области рядом с мостом, обрушившимся 4 декабря, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

«Рядом специалистами оборудован временный объезд для всех видов транспорта», — сообщает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря на 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск в Иркутской области обрушился мост. Обрушение произошло из-за проезда по нему грузовика массой 60 тонн при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.

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