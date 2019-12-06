Майами, США, , 05:36 — REGNUM Четыре человека погибли в результате перестрелки двух преступников с сотрудниками полиции в американском городе Корал-Гейблс. Об этом 5 декабря сообщает газета The Miami Herald.

Ранее сообщалось о том, что в ходе перестрелки погибли двое подозреваемых в попытке ограбления ювелирного магазина. Жертвами происшествия также стали случайный прохожий и водитель, которого преступники взяли в заложники.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря на юге американского штата Флорида двое злоумышленников предприняли неудачную попытку ограбления ювелирного магазина. Скрываясь от полиции, они угнали грузовик почтовой службы и взяли в заложники водителя автомобиля, а после открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, но были застрелены полицейскими.

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