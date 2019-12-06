Хабаровск, , 05:51 — REGNUM Житель Хабаровска, которого обвиняют в нападении на капитана ХК «Амур» Максима Кондратьева, намерен подать в суд на хоккейный клуб. Он заявил, что его оболгали и намерен защищать свои честь и достоинство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА ДВ-Новости хабаровчанин Алексей Марков утверждает, что зачинщиками конфликта были именно капитан хоккейной команды и его жена.

Марков утверждает, что начала конфликт супруга хоккеиста, а сам Максим Кондратьев первым напал на него, поскользнулся и упал, получил черепно-мозговую травму. Алексей Марков сообщил, что он никогда не был судим, а именно о его судимости на своем официальном сайте сообщила ХК «Амур», представив его как уголовника. Мужчина уверен, что руководство «Амура» сейчас пытается вылить на него как можно больше грязи. Свои честь и достоинство он намерен защищать в суде, а также — свою свободу — в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

В Хабаровских СМИ сообщается, что весь инцидент запечатлен на видеокамерах наблюдения и именно на них и непредвзятость следствия надеется Алексей Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Кондратьев, капитан ХК «Амур» госпитализирован после инцидента на парковке у одного из хабаровских кафе. Пресс-служба «Амура» сообщила, что не него напал ранее судимый горожанин.