Мехико, , 05:30 — REGNUM Более 20 пациентов наркологического реабилитационного центра были похищены вооруженными неизвестными в мексиканском штате Гуанахуато, заявил генпрокурор штата Карлос Самаррипа-Агирре.

По его словам, были обнаружены 13 человек без обуви и одежды. Местоположение еще десяти пациентов центра до сих пор неизвестно. Отмечается, что преступники пытались узнать у наркозависимых о распространении наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Мексике выросло количество похищений людей с целью получения выкупа. По данным мексиканской организации Alto Al Secuestro с января по октябрь в стране были похищены 1690 человек. Это на 37,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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