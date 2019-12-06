Петропавловск-Камчатский, , 05:23 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском разыскивают двух школьниц, 14 и 15 лет, которые бесследно исчезли по дороге в школу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Девочки отправились из Центра помощи семье и детям в разные школы и пропали. Поисками детей занимается поисковый отряд «Доброволец». Жителей региона просят быть внимательными и при появлении любой информации сообщать в полицию и в поисковый отряд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке стая бродячих собак напала на девочку возле школы. Ребёнка отбили прохожие, мать девочки намерена обратиться в суд с иском к мэрии города Вилючинска, где и произошло событие. В мэрии города разводят руками и объясняют, что в бюджете нет денег.