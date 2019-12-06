Ноглики, , 05:14 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser провалился под лед реки Тымь в Ногликском районе Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что двое мужчин на иномарке отправились на рыбалку, однако на обратном пути автомобиль провалился под лед. Выбраться из внедорожника им помогли проезжавшие мимо места аварии местные жители. По предварительным данным, пострадавших не было. Отмечается, что внедорожник до сих пор остается в ледяной воде.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в Мадонском районе Латвии под лед ушел микроавтобус Volkswagen, в салоне которого находились шестеро человек. В результате аварии погибли четыре человека.

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