Владивосток, , 05:19 — REGNUM С начала 2019 года сотрудниками полиции в Приморье выявлено 3560 наркопреступлений, ликвидированы 33 наркопритона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота 1447 кг наркотических средств, в том числе 16,7 кг синтетических наркотиков. Кроме того, уничтожен 101 незаконный посев наркотикосодержащих растений общей площадью свыше 2 гектаров и 172 очага произрастания дикорастущей конопли на общей площади 167 гектаров.

За совершение наркопреступлений к установленной российским законодательством ответственности привлечены 1686 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кирове бывший сотрудник подразделения по борьбе с наркотиками получил 19 лет за наркопреступления.