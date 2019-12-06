Нюрба, Якутия, , 05:16 — REGNUM В Якутии в Нюрбинском районе руководитель одного из учреждений издал приказ о запрете сотрудникам выезжать за пределы района. В дело вмешалась прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Двое жителей Москвы смогли сбежать из рабства в Дагестане

Руководитель одного из муниципальных казённых учреждений Нюрбы в связи с наступлением отчётного периода издал приказ об установлении запрета специалистам сельского хозяйства поселений выезжать за пределы Нюрбинского района. Тем, кто посмеет нарушить приказ, грозило принятие строгих мер.

«Этот приказ противоречит требованиям ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации на свободу передвижения, ограничивает под угрозой применения наказания конституционные права граждан, прокуратура на незаконный приказ внесла протест», — пояснили в надзорном органе.

Как сообщало ИА REGNUM, двое москвичей смогли сбежать из рабства в Дагестане и вернуться домой. Один работал в каменоломне, другой на стройке.