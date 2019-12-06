Покровск, Якутия, , 05:02 — REGNUM В Якутии в ночь на 6 декабря горел Старо-Покровский женский монастырь в Хангаласском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К моменту прибытия пожарных горел второй этаж и кровля. В результате горения здание повреждено по всей площади — 80 кв.м. Предположительно причина пожара — короткое замыкание электрооборудования.

По информации местных жителей, накануне несколько раз в городе отключали электричество, циркулярный насос не работал и перемёрзли трубы. Температура воздуха в Покровске ниже — 40 градусов. Возможно пожар случился, когда отогревали трубы и обогревали дом.

Пострадавших и жертв нет, служительницы монастыря размещены у прихожан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске женщина подожгла чужой дом, в котором проживала с гражданским супругом.