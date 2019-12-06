Чита, 6 декабря 2019, 04:46 — REGNUM Страховые выплаты пострадавшим от падения рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае начала выдавать компания «Согаз». Об этом сообщается на официальном сайте страховой компании.
В настоящий момент выплаты получили 10 пострадавших. Всего компания приняла 15 заявлений на страховые выплаты.
1 декабря в Сретенском районе Забайкалья рейсовый автобус упал с моста на лед реки Куэнги. ДТП унесло жизни 19 человек, ещё 22 пострадали.
Напомним, 4 декабря власти Забайкальского края начали выдавать компенсации родственникам погибших и пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом.
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