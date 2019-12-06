Чита, , 04:46 — REGNUM Страховые выплаты пострадавшим от падения рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае начала выдавать компания «Согаз». Об этом сообщается на официальном сайте страховой компании.

«Страховая группа «Согаз» начала выплату страховых возмещений пострадавшим в результате ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае», — содержится в сообщении.

В настоящий момент выплаты получили 10 пострадавших. Всего компания приняла 15 заявлений на страховые выплаты.

1 декабря в Сретенском районе Забайкалья рейсовый автобус упал с моста на лед реки Куэнги. ДТП унесло жизни 19 человек, ещё 22 пострадали.

Напомним, 4 декабря власти Забайкальского края начали выдавать компенсации родственникам погибших и пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом.

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