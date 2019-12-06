Хабаровск, , 04:35 — REGNUM В аэропорту Хабаровска совершил экстренную посадку самолёт, следовавший из Якутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Посадку провели в штатном режиме, но экипаж заподозрил обледенение и надлом стойки шасси. На борту находились 117 пассажиров, все они в полном порядке. Самолёт отбуксирован на техосмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2019 года в аэропорту Хабаровска задержали пьяного пассажира, прилетевшего из Новосибирска и устроившего дебош на борту воздушного судна. Днём ранее полиция сняла с рейса семерых пьяных пассажиров из Бурятии.