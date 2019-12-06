Биробиджан, , 04:54 — REGNUM К длительному сроку лишения свободы суд приговорил в Еврейской автономной области водителя, убившего двух человек в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как установлено судом, летом 2019 года на федеральной трассе Чита — Хабаровск, 43-летний житель ЕАО управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем, следующим во встречном направлении.

В результате ДТП во встречном автомобиле погибли мужчина и его малолетний сын. Виновного в ДТП суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Приморском крае в результате «пьяных» ДТП погибло 75 человек, ещё 500 человек получили ранения.