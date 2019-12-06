Петропавловск-Камчатский, , 04:14 — REGNUM В акваториях Берингова моря и Тихого океана, омывающих полуостров Камчатка, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

«В первой половине ночи 7 декабря 2019 года в акваториях Берингова моря и Тихого океана ожидается опасное волнение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шторм может продлиться до середины дня 8 декабря. Экипажам судов, находящимся в опасных районах, рекомендовано укрыться от непогоды и принять необходимые меры предосторожности. Опасности для населенных пунктов на побережье полуострова нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на Камчатке было объявлено штормовое предупреждение из-за приближавшегося циклона. Позднее, 4 декабря, шторм утих.

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