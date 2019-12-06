Алеппо, Сирия, , 04:39 — REGNUM В Сирии почтили память медицинских сестёр из Биробиджана Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших в Алеппо 5 декабря 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Медицинские сёстры погибли во время обстрела боевиками российского мобильного госпиталя, который разворачивался в Алеппо и должен был принимать гражданских. В мероприятии, которое прошло у мемориала погибшим медсёстрам, приняли участие председатель комитета обороны Алеппо бригадный генерал Салим, председатель партии БААС по городу Алеппо Фадес Наджар, губернатор провинции Алеппо Хусейн Ахмад Дияб.

Со стороны России прибыл представитель российского командования в Сирии генерал-лейтенант Игорь Серицкий. Участники возложили цветы и минутой молчания почтили память девушек, пишет «Русская Весна».

Как сообщало ИА REGNUM, через несколько дней после трагедии, разыгравшейся в сирийском Алеппо, тела погибших медицинских сестёр были доставлены в Биробиджан. Посмертно они представлены к высоким государственным наградам.